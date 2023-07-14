"إكسترا نيوز" تبرز رسائل وزير الخارجية بحواره مع "CNN": وضع السودان خطير للغاية

أبرزت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من لقاء السفير سامح شكري، وزير الخارجية مع شبكة "cnn"، الأمريكية والتي أكد فيها أن المبادرة المصرية بعقد قمة دول جوار السودان جاءت اعتمادًا على المشاورات التي تجريها مصر خاصة مع دول الجوار المباشر للسودان، كون هذه البلدان تتمتع بعمق كبير جدا في علاقاتها مع السودانيين.

وأوضح شكري أنه لم تجتمع دول الجوار من أجل السودان بدافع القلق المتزايد من تصاعد الأحداث فحسب على حدودها، وإنما بالتأكيد لأن لدى كل منها تصورًا عن المكون السياسي للمجتمع المدني ولديها آلية ورؤية تطرح حلولًا للوضع الراهن بطريقة شاملة، فضلًا عن الهدف الرئيسي وهو في المقام الأول وقف الصراع ومنع تفاقمه إلى حرب أهلية واسعة النطاق”، محذرًا من التصعيد على مستوى مسار العمليات العسكرية المستمرة في السودان.

وأكد أن نجاح بلدان الجوار في التوصل لإنشاء آلية وزارية؛ لتكون بمثابة فرصة كافية واستراتيجية أكثر تأثيرًا للتنسيق والتشاور مع الجهات الأخرى الموجودة أيضًا والمعنية؛ لايجاد حلول أفضل للوضع المتردي.

وتابع وزير الخارجية أن الوضع أصبح خطيرا للغاية، ويمكن أن يؤدي التصعيد إلى عواقب وخيمة مثل الإرهاب أو استمرار النزاع بفعل الفصائل العسكرية الموجودة، لذا فإن المخاطر موجودة في جميع الأوقات وسوف يؤدي التصعيد بالتأكيد ازدياد تدهور الوضع وعلى الجميع تجنب ذلك”.