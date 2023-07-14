هوبير فيلود: مجموعتنا في تصفيات المونديال صعبة نسبيًا

أكد الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، أن المجموعة التي جاء بها فريقه في تصفيات كأس العالم 2026، قوية وصعبة، مشيرًا إلى أن منتخب «الخيول» يمتلك حظوظًا للتأهل إلى المونديال.

وكانت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، قد أوقعت منتخب بوركينا فاسو، في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من مصر، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وقال "فيلود" في تصريحات نقلها موقع (letalon) البوركيني: "إنها مجموعة صعبة نسبيًا.. المجموعة تضم فريقًا كبيرًا مرشحًا للتأهل وهو منتخب مصر، على الرغم من كل شيء، تتمتع بوركينا فاسو بفرصها التي ستعتمد أيضًا على إمكانية اللعب على أرضها، وهو الأمر الذي قد يزيد من فرصنا لأنه جانب مهم للتأهل".

وأضاف المدرب الفرنسي: "يجب أن نكون حذرين أيضًا من منتخبي إثيوبيا وسيراليون اللذين لم يكنا منافسين سهلين على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية 2021، وقد يكون هذين الفريقين هما مفاجئة المجموعة".

وتابع فيلود: "سيكون لدينا مباراتان في نوفمبر المقبل، في إطار تلك التصفيات وسنستخدمهما للاستعداد جيدًا لكأس الأمم الأفريقية 2023، بهدف حصد الكثير من النقاط. في الوقت الحالي، نحن نركز على هذه المنافسة وفي الخطوة الثانية، سنركز التأهل لكأس العالم".

وستنطلق الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، خلال الفترة ما بين 13 إلى 21 نوفمبر من العام الجاري.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي.