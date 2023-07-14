ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هوبير فيلود: مجموعتنا في تصفيات المونديال صعبة نسبيًا

هوبير فيلود
هوبير فيلود

أكد الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، أن المجموعة التي جاء بها فريقه في تصفيات كأس العالم 2026، قوية وصعبة، مشيرًا إلى أن منتخب «الخيول» يمتلك حظوظًا للتأهل إلى المونديال.

وكانت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، قد أوقعت منتخب بوركينا فاسو، في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من مصر، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وقال "فيلود" في تصريحات نقلها موقع (letalon) البوركيني: "إنها مجموعة صعبة نسبيًا.. المجموعة تضم فريقًا كبيرًا مرشحًا للتأهل وهو منتخب مصر، على الرغم من كل شيء، تتمتع بوركينا فاسو بفرصها التي ستعتمد أيضًا على إمكانية اللعب على أرضها، وهو الأمر الذي قد يزيد من فرصنا لأنه جانب مهم للتأهل".

وأضاف المدرب الفرنسي: "يجب أن نكون حذرين أيضًا من منتخبي إثيوبيا وسيراليون اللذين لم يكنا منافسين سهلين على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية 2021، وقد يكون هذين الفريقين هما مفاجئة المجموعة".

وتابع فيلود: "سيكون لدينا مباراتان في نوفمبر المقبل، في إطار تلك التصفيات وسنستخدمهما للاستعداد جيدًا لكأس الأمم الأفريقية 2023، بهدف حصد الكثير من النقاط. في الوقت الحالي، نحن نركز على هذه المنافسة وفي الخطوة الثانية، سنركز التأهل لكأس العالم".

وستنطلق الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، خلال الفترة ما بين 13 إلى 21 نوفمبر من العام الجاري.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي.

هوبير فيلود منتخب بوركينا فاسو بوركينا فاسو كأس العالم 2026 التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مصر

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل وعارضة الأزياء سلمى الشيمي

مريض نفسيًا يطعن والدته بسكين حتى الموت فى كوم حمادة بالبحيرة

رئيس البعثة الأممية بالسودان: الأطراف المتحاربة مسئولة ويجب محاسبتها على الجرائم

الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ330.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

بطلة العالم فى "التيك بول": العلمين الجديدة مكان رائع وسعيدة بالمشاركة فى المهرجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى