ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: لن نستورد أى جرارات أو عربات سكك حديدية مستقبلًا

وزير النقل ونائب
وزير النقل ونائب خارجية التشيك

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جيري كوزاك نائب وزير خارجية جمهورية التشيك، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين مصر والتشيك في قطاع النقل، وحضر اللقاء السفير إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك لدى القاهرة.

في بداية اللقاء، رحب وزير النقل بنائب وزير خارجية جمهورية التشيك ، مؤكدًا على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين والتطلع  لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن توقيع عقد تحديث وعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد وعقد صيانة لمدة 15 سنة شاملًا قطع الغيار بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكودا التشيكية هو خطوة مهمة نحو التعاون المستقبلي المشترك لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إقامة مصنع بها لتوطين صناعة جرارت وعربات السكك الحديدية وعربات مترو الانفاق والترام، بالإضافة إلى توطين الصناعات المغذية لها فى مصر ليصبح التعاون بين هيئة السكك الحديدية المصرية وسكودا التشيكية نموذجًا رائدًا للتعاون المشترك في مجال النقل ثم الانطلاق الى التعاون بين مصر والتشيك في باقي المجالات والتصدير للخارج لهذه المنتجات التي سيتم تصنيعها على أرض مصر.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تسابق الزمن، لتوطين كل صناعات النقل فى مصر، وهذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية، ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، مضيفًا أنه لن يتم أى تعاقد جديد مستقبلًا لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها فى مصر، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد نائب وزير خارجية جمهورية التشيك عمق العلاقات المصرية التشيكية معربًا عن الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل، لافتًا إلى أن جمهورية التشيك ستتعاون مع مصر لتوطين صناعة النقل، وإنشاء قاعدة صناعية في مصر للانطلاق إلى التصدير إلى الدول الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب وزير خارجية التشيك أن زيارة وزير النقل المصري خلال الفترة القادمة الى جمهورية التشيك ستشهد استكمال المباحثات حول التعاون الكبير بين الجانبين في مجال توطين صناعة النقل في مصر مع عدد من المسئولين بجمهورية التشيك، مثل وزير النقل التشيكي ورئيس سكودا العالمية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون نقطة انطلاقة قوية للتعاون بين كل الهيئات المصرية والشركات التشيكية.

وزير النقل الخارجية مصر توطين الصناعة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل وعارضة الأزياء سلمى الشيمي

مريض نفسيا يطعن والدته بسكين حتى الموت في كوم حمادة بالبحيرة

رئيس البعثة الأممية بالسودان: الأطراف المتحاربة مسئولة ويجب محاسبتها على الجرائم

الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ330.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

بطلة العالم فى "التيك بول": العلمين الجديدة مكان رائع وسعيدة بالمشاركة فى المهرجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى