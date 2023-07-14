مريض نفسيا يطعن والدته بسكين حتى الموت في كوم حمادة بالبحيرة

شهدت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة ، إثر قيام مريض نفسي بطعن والدته ، بسلاح أبيض "سكين" بالوجه والاذن حتى فارقت الحياة.

و تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بتعدى أحد الأشخاص على والدته بسكين، فى الوجه والاذن حتى فارقة الحياة ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى المركز وتم تحرير محضر بالواقعة وباشر محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع “ع. ع. ح. ز”، 58 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة بندر كوم حمادة وذلك على خلفية قيام نجلها الذي يعالج من مرض نفسى،"إ. م. س.ض" 30 سنة، عاطل ومقيم بدائرة المركز، بالتعدي عليها بسلاح أبيض وطعنها فى الوجه والأذن، حتى فارقت الحياة ، وتم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي، مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كوم حمادة برئاسة المقدم كريم الخولي، بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.