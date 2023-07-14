ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: الهجوم الأوكرانى المضاد يأتى أبطأ مما توده واشنطن

البنتاجون
البنتاجون

أعلن مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية دوجلاس سيمز، أن الهجوم الأوكراني المضاد يأتي أبطأ مما توده واشنطن.

وقال سيمز للصحفيين، تعليقا على الهجوم الأوكراني المضاد، إنه "قد لا يأتي بتلك السرعة التي نودها". وأضاف أن القوات الأوكرانية تضطر لخوض "معارك قاسية".

وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد أفادت بأن الهجوم الأوكراني المضاد، الذي بدأ في أوائل يونيو الماضي لم يحقق ذلك القدر من النجاح الذي كان يتوقعه الحلفاء الغربيون.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يزال يدرس إمكانيات إرسال الصواريخ بعيدة المدى من طراز ATACMS إلى كييف، مشيرا إلى أن تأمين قذائف المدفعية تعتبر بالنسبة له حاليا "الأمر الأهم".

وأكد الصحفيون من تجمع الصحافة في البيت الأبيض، الذين رافقو بايدن إلى قمة الناتو في فيلنيوس، أن الرئيس قال لدى سؤاله عما إذا كان يفكر دائما في إمكانية إرسال الصواريخ المذكورة إلى أوكرانيا: "نعم، لكن لديهم بالفعل مكافئ ATACMS، وما يحتاجونه بصورة أكبر هي قذائف المدفعية، ونحن نعمل على ذلك"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن مسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية "ناقشوا سرا إمكانية إمداد كييف بالصواريخ البعيدة المدى من طراز ATACMS، المخصصة لحماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية في مناطق أخرى".

من جهتها، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بالسلاح.

 

 

الامريكي جو بايدن الهجوم الأوكراني الحلفاء الغربيون الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الامريكي

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

وزير الدفاع الأوكرانى: تلقينا تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو

الفراخ تواصل التراجع .. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 14-7-2023

كاتب سودانى: الجهود المصرية المسبقة سر نجاح قمة دول الجوار

محمد فخرى: الفوز على الزمالك جاء عن جدارة واستحقاق

حريق ضخم يلتهم مصنعا في الأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى