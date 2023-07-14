على لطفى: حراس الأهلى قدموا موسمًا استثنائيًا.. وسعيد بالتتويج بالدورى
عبر علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز، والفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.
وقال لطفي: «هذا الموسم شهد العديد من التحديات سواء خلال مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا أو الدوري الممتاز، والذي نجح الفريق في التتويج به واستعادة اللقب من جديد».
وأشار حارس الأهلي إلى أنه توقع تسجيل حسين الشحات ومحمد شريف قبل مباراة الزمالك، وأن جميع لاعبي الفريق أدوا ما عليهم ونفذوا تعليمات الجهاز الفني.
وشدد لطفي على أن حراس الأهلي قدموا موسمًا قويًّا واستثنائيًّا بداية من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء الذي تألق مع منتخب الشباب في بطولة أفريقيا، لافتًا إلى أن الحراس يتعاملون كأسرة واحدة وأن الأهم مصلحة الفريق.
واختتم علي لطفي تصريحاته بالتأكد أن جماهير الأهلي دائمًا على الموعد وحسن الظن بهم وأنهم داعمون بشكل مستمر لجميع اللاعبين.
وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل سلسلة انتصاراته في مسابقة الدوري والذي توج به بشكل رسمي قبل مباراة الخميس.
وسجل حسين الشحات الهدفين الأول والثاني قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثالث وسجل محمد شريف الهدف الرابع.