حسين الشحات أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وتوج حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب في مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك اليوم على ستاد القاهرة، والتي انتهت بانتصار المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة الأولى و36 من عمر الشوط الأول، وعلي معلول في الدقيقة 46 ومحمد شريف في الدقيقة 94.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم رسميًا قبل نهاية مشواره في المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة ويتبقى له 4 مواجهات.