ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسين الشحات أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والزمالك

حسين الشحات
حسين الشحات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وتوج حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب في مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك اليوم على ستاد القاهرة، والتي انتهت بانتصار المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة الأولى و36 من عمر الشوط الأول، وعلي معلول في الدقيقة 46 ومحمد شريف في الدقيقة 94.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم رسميًا قبل نهاية مشواره في المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة ويتبقى له 4 مواجهات.

 

حسين الشحات مباراة القمة الاهلى الزمالك الدورى المصرى

الأكثر قراءة

قمة دول جوار السودان.. نواب وسياسيون: الرئيس السيسى وضع تصورًا متكاملًا لإنهاء الأزمة

أسعار الأرز الشعير اليوم 2023

أسعار الحديد الخردة اليوم 2023

85 دقيقة.. صحوة زملكاوية بعد تقليص الفارق وتراجع أهلاوى

الداخلية تُحبط مجزرة وتضبط 7 متهمين مدججين بالأسلحة الآلية فى قنا

الأهلى يهزم الزمالك برباعية ويقترب من دورى اللا هزيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى