ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اللغة السواحيلي ومبادرة دعم الرسامين السودانيين في "زووم أفريقيا"

سالي عاطف
سالي عاطف

تقدم الإعلامية سالي عاطف، غدًا الجمعة حلقة جديدة من برنامج "زووم أفريقيا" على قناة "CBC" تتضمن فقرات خاصة عن القارة السمراء وابداعاتها.

تجري سالي لقاءً مع ضحى جبر وأحمد فكري المؤسسين لمبادرة "ارت نارتي" وهى مبادرة لتنمية مهارات الأطفال على الحرف اليدوية، إذ بدأت المبادرة من أسوان وامتدت لأكثر من محافظة على مستوى الجمهورية.

عن إبداعات أهل السودان تسلط سالي عاطف الضوء على الفن السوداني من خلال استضافة المبدعة حنين حسام، وهي مسئولة بمبادرة دعم الرسامين السودانيين، للحديث عن تفاصيل المبادرة وفن ومواهب أهل السودان.

تعتبر أفريقيا واحدة من أجمل القارات سياحيًا، إذ تستضيف الإعلامية سالي عاطف، ست نور، مواطنة من جزر القمر، للحديث عن دولة جزر القمر وأبرز الاماكن السياحية فيها، وتشجيع السياحة بين جزر القمر ومصر.

عن اللغة السواحيلي يكشف الدكتورة شيماء طارق، معيدة في كلية الالسن قسم اللغة السواحيلية، تفاصيل اللغة السواحيلية ومستخدميها من الدول الإفريقية. 

الإعلامية سالي عاطف الأماكن السياحية اللغة السواحيلية القارة السمراء برنامج زووم افريقيا برنامج زووم تنمية مهارات الاطفال على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

قمة دول جوار السودان.. نواب وسياسيون: الرئيس السيسى وضع تصورًا متكاملًا لإنهاء الأزمة

أسعار الأرز الشعير اليوم 2023

الداخلية تُحبط مجزرة وتضبط 7 متهمين مدججين بالأسلحة الآلية فى قنا

85 دقيقة.. صحوة زملكاوية بعد تقليص الفارق وتراجع أهلاوى

أسعار الحديد الخردة اليوم 2023

تبدأ بعد غدٍ السبت.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى