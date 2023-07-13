اللغة السواحيلي ومبادرة دعم الرسامين السودانيين في "زووم أفريقيا"

تقدم الإعلامية سالي عاطف، غدًا الجمعة حلقة جديدة من برنامج "زووم أفريقيا" على قناة "CBC" تتضمن فقرات خاصة عن القارة السمراء وابداعاتها.

تجري سالي لقاءً مع ضحى جبر وأحمد فكري المؤسسين لمبادرة "ارت نارتي" وهى مبادرة لتنمية مهارات الأطفال على الحرف اليدوية، إذ بدأت المبادرة من أسوان وامتدت لأكثر من محافظة على مستوى الجمهورية.

عن إبداعات أهل السودان تسلط سالي عاطف الضوء على الفن السوداني من خلال استضافة المبدعة حنين حسام، وهي مسئولة بمبادرة دعم الرسامين السودانيين، للحديث عن تفاصيل المبادرة وفن ومواهب أهل السودان.

تعتبر أفريقيا واحدة من أجمل القارات سياحيًا، إذ تستضيف الإعلامية سالي عاطف، ست نور، مواطنة من جزر القمر، للحديث عن دولة جزر القمر وأبرز الاماكن السياحية فيها، وتشجيع السياحة بين جزر القمر ومصر.

عن اللغة السواحيلي يكشف الدكتورة شيماء طارق، معيدة في كلية الالسن قسم اللغة السواحيلية، تفاصيل اللغة السواحيلية ومستخدميها من الدول الإفريقية.