قناة الناس| محمد مهنا: الأصل فى الأمور هو القلوب (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن حكمة بن عطاء الله السكندري القائل فيها “تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال” معناها أن الأصل في الأمور هو القلوب، مشيرًا إلى أن الأعمال الظاهرة من عبادات ومعاملات وغير ذلك تتنوع بحسب ما يرد على القلوب من أحوال.

وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أنه عندما يرد على القلب وارد قبض أي حال قبض أو ضيق فذلك ينعكس ويترك أثره على الجوارح من السكون، مشيرًا إلى أن القبض في الباطن، كما يرد عليه وارد بسط ينعكس على الجوارح من الخارج من الخفة والحركة، مؤكدًا أن القابض والباسط هو الله تعالى.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.