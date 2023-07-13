35 دقيقة.. الأهلي يواصل مسلسل إهدار الفرص.. واستحواذ من الزمالك

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة 31 من بطولة الدوري، ومازال المارد الأحمر متقدم بهدف.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة الأولى بعد كرة طولية من محمد الشناوي أخرجها حسام عبد المجيد بالخطأ قبل أن يخطف الشحات الكرة ويتقدم ويسددها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد صبحي.

الأهلي استمر في الضغط وكاد أن يسجل الهدف الثاني بعد تصويبة رائعة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الزمالك.

الظهور الهجومي الأول للزمالك في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من ديانج الذي فشل في الاحتفاظ بالكرة ليخطف الجزيري الكرة ويسددها بعيدة عن المرمى.

أخطر فرصة للزمالك في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة من أحمد فتوح إلى سيد عبد الله الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة إلى حارس مرمى الأهلي.

الأهلي أضاع فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد تمريرة من حسين الشحات إلى كهربا الذي وضع الكرة ضعيفة فوق محمد صبحي ليتمكن حاتم سكر من إخراجها قبل أن تسكن الشباك.

انطلاقة رائعة من بيرسي تاو الذي راوغ حاتم سكر ثم محمد عبد الغني، ليسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع وتنتهي الخطورة.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني -ياسر إبراهيم -محمد عبد المنعم -علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري- محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا -بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .