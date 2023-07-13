حكومة السودان تشكر الرئيس السيسي على قمة دول الجوار

أعلنت الحكومة السودانية أنها تتقدم بالشكر لمصر ورئيسها السيسي على قمة دول الجوار الرامية إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع السودان، وذلك في نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الأزمة السودانية

وقالت الحكومة السودانية إنها تؤكد حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع السودان.

وأضافت أن القوات المسلحة مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورًا إذا التزمت الميليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والمدنيين.