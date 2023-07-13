ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حكومة السودان تشكر الرئيس السيسي على قمة دول الجوار

قمة دول الجوار
قمة دول الجوار

أعلنت الحكومة السودانية أنها تتقدم بالشكر لمصر ورئيسها السيسي على قمة دول الجوار الرامية إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع السودان، وذلك في نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الأزمة السودانية

وقالت الحكومة السودانية إنها تؤكد حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع السودان.

وأضافت أن القوات المسلحة مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورًا إذا التزمت الميليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والمدنيين.

الحكومة السودانية الرئيس السيسي قمة دول الجوار القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

كهربا فى الهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة 126

"أميرة" اتفقت مع عشيقها على قتل أبنائها وعشماوي يستقبلهما

التفاصيل كاملة.. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش وهذه تطورات حالته الصحية

رسميًا.. تحديد مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

إنقاذ مواطن من عذاب زوجته ونجلته له بالغربية

الأسئلة تبدلت.. طلاب الثانوية العامة بمدرسة حامد جوهر بالغردقة يحررون شكوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى