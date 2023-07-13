خبير اقتصادي يُعدد محاور الاستفادة من تطوير صناعة الغزل والنسيج

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، مستشار الهيئة العربية للتصنيع ورئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر يمكن أن يحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع.

وأضاف “المناسترلي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المحاور تتمثل في توفير فرص عمل، حيث يعد قطاع الغزل والنسيج من أكبر قطاعات الصناعة التحويلية في مصر.

وأشار الي أن المحور الثاني هو زيادة الصادرات حيث يمثل القطاع النسيجي جزءًا كبيرًا من صادرات مصر، وبتطوير المصانع وزيادة الإنتاجية والجودة، يمكن للبلاد زيادة صادراتها وتحسين العائدات من الصادرات، مما يعزز التوازن التجاري ويرفع من قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن المحور الثالث هو التكنولوجيا متقدمة يتطلب تطوير المصانع استثمارًا في تحديث التكنولوجيا واستخدام معدات وآلات حديثة. هذا يساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع النسيجي في مصر.

وأكد أن المحور الرابع هو تنمية المجتمعات المحلية حيث يعد قطاع النسيج مصدرًا رئيسيًا للدخل وفرص العمل في العديد من المناطق الريفية والمحافظات المصرية. تطوير المصانع يعزز التنمية المحلية ويحسن مستوى المعيشة للسكان المحليين.

وأوضح أن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج من شأنها عودة صناعة الغزل والنسيج الي عوشها الذهبي وتحسين الجودة والابتكار حيث يعزز التطوير التكنولوجي والمصنعي للمنتجات من جودة المنتجات المصرية ويعزز الابتكار في مجال التصميم والأنماط الجديدة. هذا يساعد في جذب العملاء وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

وأكد أن تطوير مصانع الغزل والنسيج من شأنه زيادة القيمة المضافة حيث يعتبر قطاع النسيج والغزل من القطاعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية. من خلال تطوير المصانع والتحسين في عمليات الإنتاج والتكنولوجيا، يمكن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة العائدات.

وأكدت أن تطوير صناعة الغزل والنسيج من شأنها تعزيز التصنيع المحلي وزيادة قدرة مصر على الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهذا يحسن التوازن التجاري ويقلل بالتبعية من الاعتماد على السلع المستوردة.