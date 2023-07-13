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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يكرم طاقم تمريض بمستشفى أسيوط للصحة النفسية لأمانتهم والحفاظ على مبلغ مالى بحوزة مريض نفسى

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، طاقم تمريض بمستشفى أسيوط للصحة النفسية، لأمانتهم والحفاظ على مبلغ مالي عُثر عليه بحوزة أحد المرضى النفسيين المترددين على المستشفى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن طاقم التمريض تعامل مع مريض حضر إلى المستشفى يظهر عليه علامات المرض النفسي، ويعاني من فصام ذهاني وأعراض هلاوس وسلوكيات غير منتظمة، وبعد فحص الطبيب وعمل إجراءات دخول المستشفى تبين للفريق أن المريض لديه مجموعة من الأكياس والأوراق المتهالكة، حيث قام الفريق بإبلاغ إدارة المستشفى وتم تشكيل لجنة فحص محتويات الأكياس، ووجد به مبلغ مالي كبير ولا يعلم الأهل عنها شيئًا، وتم إجراء محضر بذلك، وحفظ المبلغ في الأمانات لحين تسليمه لصاحب الشأن بعد تمام شفائه، حيث أكد الوزير أن هذا العمل يدل على مدى الأمانة والصدق والأخلاق الكريمة للفريق الطبي.

شمل التكريم كل من الدكتور حسن عبدالرازق أحمد، مدير مستشفى أسيوط للصحة النفسية، وطنطاوي عبدالفتاح رئيس هيئة التمريض، وفريق التمريض (محمد عزت محمود، وائل رؤوف نمر، هاني خميس حمادة، سلامة فرغلي عرفة، أسامة جمال عبدالعاطي)، وذلك بحضور الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة تمريض

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