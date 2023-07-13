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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لوضع مخطط تطوير المعادي الخضراء.. نائب محافظ القاهرة تلتقي فريق عمل المنطقة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استكملت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمالها لخطط تطوير ورفع كفاءة شوارع وأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وتحقيق طفرة حضارية تشمل تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها استمرارًا للارتقاء والتغيير نحو الأفضل وتماشيًا مع أعمال التنمية المستمرة وبالتعاون المثمر والتنسيق التام مع كافة الاجهزة التنفيذية طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

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واستمرارًا لبذل الجهود عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لقاء موسعًا بحضور منال محمود سكرتير حي المعادي وفريق عمل إدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية ومديري إدارات الطرق والإنارة والتخطيط بحي المعادي لبحث سبل تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المعادي لخلق مظهرًا حضاريًا يليق بها وعودتها إلى سابق عهدها.

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وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال لقاءها على أهمية تطوير حي المعادي باعتباره أحد أهم أحياء المنطقة الجنوبية العريقة والذي يتميز بمظهره الحضاري والمعروف بطريقة تخطيط شوارعه المميزة وميادينه العريقة، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق طفرة في الخدمات المقدمة به مع إضافة اللمسات الجمالية لكافة أعمال التطوير التي ستتم به من خلال اعتماد نموذج للتطوير وخطة عمل ممنهجة. 

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واستعرضت عبد المنعم أهم ملامح التطوير تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ الفعلي من خلال وضع مقترح تصوري لأعمال التطوير مع تحديد الشوارع والميادين ذات الأولوية العاجلة للبدء بها والتي حددتها بالشوارع التي لم تمتد إليها أيدي التطوير منذ فترة طويلة لتشملها ومنها منطقة الخبيري وعزبة نافع بمنطقة معادي البلد ومربع شارع 150 و101 وشارع الدبلوماسين من خلال رفع كفاءة الأرصفة وتركيب الإنترلوك بتصميماته المميزة ورصف الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة وزيادة المزروعات والمساحات الخضراء وتقليم الأشجار ووضع اللمسات الجمالية لتحسين المظهر العام وليشعر قاطني الحي  بأحداث إنجاز ملموس على أرض الواقع إلى جانب تحقيق عنصر الاستدامة وتحقيق ترشيد العنصر الاقتصادي خلال أعمال التطوير.

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ولإنجاز الأعمال على وجه السرعة تم مناقشة عدة محاور أهمها مراجعة خطة التطوير الشاملة للحي لتشمل الشوارع الأكثر احتياجًا لتحديد كافة الأولويات ذات الأولوية الملحة مع وضع مقترحات تصميمات الأرصفة والتجميل وأعمال اللاندسكيب ووضع تصور عام ليتم اعتماده لبدء التنفيذ الفعلي بالقطاعات وخاصة بعد انتهاء كافة المشروعات القائمة بها من صرف صحي ومياه وكهرباء وغيرها من مشروعات المرافق المختلفة.

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وخلال اللقاء تمت مناقشة تطوير شارع 9 على مساحة 1200 متر في المنطقة من بين ميدان المحطة وحتى منطقة ثكنات المعادي وذلك بعد أعمال الرفع المساحي ومعاينته للتعرف على الوضع القائم به من ناحية الأسفلت والإنارة وأماكن انتظار السيارات بمحيط محطات المترو وعرض الأرصفة وعدد الحارات المرورية موجهة بتقديم دراسة تفصيلية لهذا الشارع المحوري كما وجهت بضرورة رفع أي إشغالات للمحال والمقاهي والباعة الجائلين وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة ودورية إلى جانب الحملات المستمرة للقضاء على المواقف العشوائية والتكاتك المخالفة داخل الحي مع عقد لقاءات دورية وجولات تفقدية مع بدء دخول أعمال التطوير حيز التنفيذ لمتابعة معدلات الإنجاز الفعلي لمقترحات التطوير والتقييم المستمر لالية التنفيذ.

كما شددت على التنسيق المستمر مع شركات المرافق ووضع جدول زمني للانتهاء من كافة المشروعات القائمة الحالية وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد للبدء الفعلي في أعمال التطوير وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية.

حي المعادي المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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