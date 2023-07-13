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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لبحث سبل التطوير.. نائب محافظ القاهرة تلتقي تجار سوق الغلال بساحل مصر القديمة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بحضور اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة ورباب عبد النبي مدير المتابعة الإدارية والمهندسة هبة طارق بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية مع عدد من تجار سوق الساحل بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة؛ لمناقشة الآراء والاقتراحات المختلفة لتطوير المنطقة والتعارضات الموجودة بمنطقة سوق الغلال والجاري بها تنفيذ كوبري جديد بمحور الحضارة بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على حرصها الدائم على تبادل المقترحات وعقد المناقشات البناءة للوصول للحلول المثلى واقارب وجهات النظر بشأن أعمال التطوير الجارية بعد انتهاء الحي من أعمال الحصر منوهة بقيامها بعقد جولات ميدانية موسعة ومعاينة لأماكن التطوير والحصر على ارض الواقع.

وعرضت عبدالمنعم خلال اللقاء كافة المقترحات المطروحة للتنفيذ كما استمعت إلى مطالب ومقترحات التجار ومخاوفهم من تأثرهم بقلة حجم الطلب عليهم وسهولة الوصول إليهم والتي وعدت بدراستها والعمل على تحقيقها في إطار القانون، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق التجار.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعمل خريطة رفع مساحي موقع عليها المساحات والشون مع تقديم مقترح تصميمي لتطوير السوق واعادة تخطيطه للمساحات المتبقية بعد إزالة الشون موضع التطوير وبشكل حضاري ليتناسب مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة كورنيش النيل ومنطقة أثر النبي.

ويأتي الاجتماع في ضوء اهتمام الدولة المصرية في المضي قدما بتطوير منطقة جنوب القاهرة لاعادة تأهيل وتطوير كافة المقاصد بها ضمن مخطط تطوير متكامل يشمل كافة المجالات ضمن الحفاظ على الطابع المميز لها و تطوير شبكة الطرق المحيطة وفقا لرؤية متكاملة وذلك في إطار من المشاركة المجتمعية وتبني كافة الآراء والمقترحات.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
IMG-20230713-WA0020
IMG-20230713-WA0020
سوق الأغلال تجار المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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