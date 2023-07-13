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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"اتحاد الكرة" يعلن إجراءات اعتماد محاضرى الحكام ومدربى اللياقة بالمناطق

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن إجراءات اعتماد محاضري الحكام ومدربي اللياقة البدنية على مستوى المناطق.

واشترطت لجنة الحكام بتعليمات من اتحاد الكرة، على المرشح حضور دورة محددة، وسيحصل الناجحون على شهادة الدورة؛ ليكونوا قادرين على العمل كمحاضرين في مناطقهم خلال الفترة المقبلة.

وشددت لجنة الحكام الرئيسية فى خطابها للجان الفرعية على تلقى لجان حكام المناطق نموذج الطلب من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الذي يجب التقديم من خلاله، حتى 6 أغسطس المقبل.

على جانب آخر أبلغ مسئولو اتحاد الكرة الحكام بقرب انتهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة، بعد الجلسة التى عقدها وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية مع الحكام أمس .

ويترقب الحكام صرف مستحقاتهم فور تلقي خزينته دفعة مالية من المستحقات الموجودة لدى الشركة الراعية، وذلك حتى يتسنى لـ الجبلاية الإفراج عن دفعة من المستحقات المالية المتأخرة للحكام بمختلف الدرجات.

وشهد اتحاد الكرة أمس الأربعاء، تواجد عدد كبير من حكام الدرجتين الثانية والثالثة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر، والتى تخطت حاجز الـ 10 ملايين جنيه، وتحديدًا منذ مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى .

وتلقى الحكام وعودًا بصرف مستحقاتهم المالية خلال فترة قريبة، وذلك بعد جلسة جمعتهم مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

ورهن مسئولو الجبلاية صرف دفعة من مستحقات الحكام بتلقي خزينة الجبلاية دفعة مالية من الشركة الراعية، وهي الدفعة التي كان يأمل اتحاد الكرة وصولها قبل إجازة عيد الأضحى، لتنفيذ وعده للحكام بصرف دفعة من مستحقاتهم قبل إجازة العيد.

يعانى اتحاد الكرة من أزمة مالية، نظرًا لعدم وجود أي أرصدة مالية في خزينته بشكل شبه تام، وهو ما كان سببًا مباشرًا في عجز اتحاد الكرة عن الوفاء بسداد مستحقات الحكام في المواعيد المقررة.

6 أغسطس اتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكر اجراءات اعتماد أغسطس المقبل

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