البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك لـ 4.4 تريليونات جنيه

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 4.4 تريليون جنيه بنهاية مارس بارتفاع قدره 917.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023.

ويرجع الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى ارتفاع التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 502.3 مليار جنيه بمعدل 37%، وأرصدة التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة 414.9 مليار جنيه بمعدل 18.8%، وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بمقدار 436.8 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 65.5 مليار جنيه.