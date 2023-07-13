إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف خلال حملة بمدينة العبور (صور)

قاد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتي التنمية والأمن، لإزالة مخالفات البناء وتنفيذ قرارات غلق وتشميع الأنشطة المخالفة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وإزالة الإشغالات بصورها المتعددة، وفصل المرافق عن عددٍ من الأنشطة المخالفة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة المختصة،

وأسفرت الحملة تنفيذ إزالة فورية لمباني مخالفة غرفه وحمام بالردود الخلفي بالقطعة رقم 19 بلوك 28044 بالحي الثالث، كما تم تنفيذ إزالة فورية فور رصدتها الحملة لمباني مخالفة والمتمثلة في بناء غرف زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 9 بلوك 19022 بالحي الرابع.

كما نفذت الحملة إزالة فورية لمباني مخالفة والمتمثلة في بناء غرف زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 6 بلوك 16036 بالحي الخامس.

إضافًة إلى تنفيذ إزالة فورية لمخالفة في المهد، بعدد من المباني المخالفة بالقطعة رقم 10 بلوك 16053 بالحي الخامس.

وباشرت الحملة أعملها بالمرور في الحى السابع ورصد مخالفة بالقطعه رقم 13 بلوك 15105 والشروع فى عمل سلم دوبلكس بين الارضى والبدورم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنبيه بأعادة الشىء لأصله وتصحيح الاوضاع،واثناء المرور بالحي السابع تم ايقاف الأعمال ببدروم القطعة رقم 6 بلوك 15073 وإستخدام البدروم وحده سكنية غير قانونية وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

كما رصدت الحملة مخالفة بالقطعة رقم 25 بلوك 17061 بالحي الثامن واستخدام البدروم فى الغرض الغير مخصص له ووحده بالدور الارضى كمخزن ومكتب اداري وتم رفع عداد الكهرباء واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وانتقلت الحملة إلى الحى التاسع بمركز الحى، ورصدت مخالفة بالقطعة رقم 16 بلوك 18059 بعمل ورشة ومغسلة سيارات وتم التحفظ على المعدات والادوات واتخاذ اجراءات اللازمة، كما تم ضبط محل إكسسوارات مخالف بالحى التاسع واستغلاله كورشه تصليح السيارات وتم اتخاذ اللازم ورفع الاشغالات، كما تم المرور بمركز خدمات الحى التاسع لرفع التجاوزات والتعديات والاشغالات من السناتر واتخاذ الاجراءات القانونية، وتم المرور ايضا ببطئ الحي لرفع الاشغالات وعربات بيع المشروبات المخالفة.

وأخيرًا، رصدت الحملة مخالفة بالقطعه رقم 18 مركز خدمات الحى الأول وأستخدام البدروم “سايبر ونت كافيه” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم المرور وايقاف الأعمال بالقطعة رقم 12 محلية 12 بالحى الأول والتنبيه على استمرار إيقاف الأعمال لحين الانتهاء من تصحيح الأوضاع، وكذلك تم ضبط 2 كافية مخالفين بالحى الأول وتم أتخاذ اللازم.