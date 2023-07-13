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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحثة سودانية لـ"الدستور": قمة دول جوار السودان ستدعم إنهاء الحرب وتوفير المساعدات

السودان
السودان

عبّرت الناشطة السودانية ياسمين حسن، عن ترحيبها باستضافة مصر لقمة دول الجوار السوداني، موجهة شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للاستقرار والأمن والسلم في السودان والشعب السوداني. 

وقالت لـ"الدستور": “نتمنى أن المخرجات القمة المصرية  تساعد في إنهاء الحرب في السودان وتوفير الإعانات السودانية وتسعى للاستقرار والأمن في البلاد الذي دمارها الحرب منذ ثلاثة أشهر وما أدى إلى العديد من الأزمات لدول الجوار”. 

وتابعت حسن: “نرحب وندعم دور الرئيس السيسي في دعم السودان منذ بداية الأزمة ومن قبل فمصر والسودان يربطهمعا علاقات تاريخية ممتازة، والرئيس السيسي ساعد في فتح المعابر وإرسال المساعدات  وتسهيل الإجراءات وتوفير الأمن في السودان”، مؤكدة عن دعم مخرجات القمة المصرية”. 

وعبر القمة طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، تصور مصر لخروج السودان من أزمته الراهنة، مؤكدًا أهمية وقف أطراف النزاع السودانية بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة.

وطالب الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات قمة دول جوار السودان، بحماية الممرات الإنسانية بالسودان وتأمين قوافل المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجًا، كما طالب بإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية، تهدف لبدء عملية حوار شاملة، وتشكيل آلية تتولى التواصل المباشر مع أطراف الأزمة بالسودان لحل الأزمة.

 وجمعت قمة الدول المجاورة للسودان مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

السودان استصافة مصر قمة دول الجوار ترحيب الناشطة السودانية

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