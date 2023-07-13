أول محاكاة للمسابقة الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم بعلوم وهندسة الحاسب

تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة وإشراف الدكتور إبراهيم فتحي معوض، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب وفي إطار تحقيق رؤية وأهداف الجامعة من إنشاء جيل من الطلاب على مستوى رفيع ومتميز لتحقيق متطلبات سوق العمل المختلفة، فقد تم عقد أول محاكاة لمسابقة الـ ICPC بعد فترة تدريب لأكثر من أسبوعين برحاب جامعة المنصورة الجديدة.

وقام الدكتور معوض الخولي والدكتور إبراهيم معوض والدكتور خالد فؤاد، مدير برامج الكلية، بتفقد الطلاب المشاركين وحثهم على الاهتمام بهذه النوعية من المسابقات لأهميتها في صقل مهارات الطلاب وتميزهم بين أقرانهم، حيث شارك بها عدد ٣٨ فريقا بالمستويين الأول والثاني.

وستكرر المحاكاة بصفة دورية، وذلك لتدريب الطلاب على البرمجة التنافسية للتأهيل للتصفيات على مستوى الجامعات المصرية ECPC، وذلك في شهر أغسطس المقبل.

وتعد المسابقة العالمية ICPC (International Collegiate Programming Contest)، والتي تعني المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم، حيث تعتبر هذه المسابقة بمثابة مسابقةٍ برمجيةٍ جماعية دولية مخصصة لطلاب الجامعات حول العالم، ويتحدى الطلاب المشاركون فيها بعضهم من أجل حل الخوارزميات الحاسوبية بمهاراتٍ برمجيةٍ سريعة، وهذا ما يعزز التعاون والإبداع والابتكار، ويطور أداء الطلاب تحت الضغط.