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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حلاوة الدورى فى حسم القمة.. تفاصيل جلسة "كبار الأهلى" قبل مباراة الزمالك

مران الأهلي
مران الأهلي

عقد لاعبو النادي الأهلي الكبار محمد الشناوي وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني، اجتماعًا مع بقية زملائهم لتحفيزهم قبل مواجهة الغريم التقليدي الزمالك في الثامنة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة المؤجلة من الأسبوع 31 للدوري الممتاز.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"الدستور"، عن أن الرباعي حرصوا على الحديث مع لاعبي الأهلي بضرورة بذل الجهد والسعي للفوز بالقمة كبطولة خاصة وإسعاد الجماهير الحمراء التي تنتظر استمرار الاحتفالات باللقب على حساب الزمالك.

وأضاف المصدر أن كبار الفريق شددوا على ضرورة  التركيز والهدوء واللعب برجولة طوال الـ90 دقيقة من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة وعدم الالتفات لأي أمور تشتت التركيز حتى نهاية المباراة.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة تضمنت تأكيدًا من اللاعبين الكبار على أن الاحتفال بالدوري سيكون له مذاق خاص على حساب المنافس التقليدي ولا بد من استغلال نشوة الدرع في تحقيق المكسب خلال لقاء اليوم.

وأوضح المصدر أن الشناوي شدد على زملائه اللاعبين بعدم الانشغال بأحداث أزمة ديانج رغم حلها أو مغادرة مروان عطية المعسكر لظروف وفاة والده، ولا بد من الفصل بين تلك الأمور والتركيز على حسم لقاء القمة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته، مساء أمس، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، استمرت لمدة نصف ساعة، شرح خلالها الجهاز الفني بعض التعليمات الفنية.

الفريق الأول النادي الأهلي رامى ربيعة محمد الشناوي مروان عطية محمد هاني لقاء القمة

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