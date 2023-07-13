لجنة من "الأعلى للجامعات" تتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة الوادى الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن قيام لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، بزيارة لمركز الاختبارات الإلكترونية للتعرف على التجهيزات بمبني الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بطاقة استيعابية ١٦٠٠ جهاز و٤٥٠ جهازًا موسميًا.

واستقبل الأستاذ الدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد ثابت عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور علاء عبدالعاطى، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو اللجنة العليا للأسبقية الثانية لمشروع ميكنة الاختبارات، والمهندس محمد حسين، مدير عام الشئون الهندسية بوزارة التعليم العالي، والمهندس أشرف نجيب بالمجلس الأعلى للجامعات، والعميد خالد سليمان، والمهندس مصطفى محمد عطية، والمهندس عبدالرحمن عطيفي، ممثل شركة كونكت.

رافق اللجنة مديرو وحدات تكنولوجيا المعلومات، ومهندسو الإدارة العامة للشئون الهندسية.

وتفقدت اللجنة مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية؛ لمراجعة كل التجهيزات اللازمة للتشغيل، وذلك لبدء توريد الأجهزة قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنهاء كل المتطلبات اللازمة للتشغيل؛ من بنية تحتية وغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي وتجهيزات الشبكات فائقة السرعة.

وصرح الأستاذ الدكتور أحمد ثابت بأن الزيارة التفقدية لوفد المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي جاءت من أجل تفقد تجهيزات ومعامل الأسبقية الثانية بالجامعة، والتي تشمل مركز الاختبارات الإلكترونية بطاقة ١٦٠٠ جهاز حاسب آلي، و٣ مدرجات موسمية بطاقة ٤٥٠ جهازًا.

يذكر أن جامعة الوادي الجديد انتهت من تشغيل مركز الاختبارات بالأسبقية الأولى بطاقة ١٦٠ جهازًا من خلال الأسبقية الأولى للمشروع الرئاسي للاختبارات الإلكترونية.