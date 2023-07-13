وزير السياحة والآثار يُصدر مجموعة من القرارات الوزارية بشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية لشغل عدد من الوظائف القيادية لدفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، ياتى ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات من أبنائها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية، والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

فقد شغل أحمد عبيد وظيفة مساعد الوزير لشئون الديوان بطريق الندب الكلي لمدة عام بجانب تكليفه للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم للوزارة لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً أيهما أقرب، وشغلت يمنى البحار وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير بطريق الندب الكلي لمدة عام، وشغل المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للاتصال المؤسسي بطريق التعاقد لمدة عام، إلى جانب القيام بوظيفة المُتحدث الرسمي باسم الوزارة.

كذلك تم إضافة مهام الإِشراف العام على الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة إلى المهام المُكلف بها إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومهام الإشراف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى المهام المُكلف بها الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي.

مهام مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة

يستهدف القرار بتعيين السيد أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة الربط بين وظائف التخطيط الاستراتيجي بشئون مكتب الوزير والهياكل التنظيمية والمؤسسية للوزارة وهيئاتها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وضمان استمرارية البرامج والمشروعات ومتابعتها تحت إشراف الوزير، وبناء عليه سيقوم السيد أحمد عبيد بالإشراف على الإدارات العامة لكل من نظم المعلومات والتحول الرقمي، والشئون المالية والإدارية، والموارد البشرية، والشئون القانونية، والأمن، والمراجعة الداخلية والحوكمة.

وقد شغل عبيد منصب مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير منذ عام ٢٠٢٠ عقب دمج وزارتي السياحة والآثار، وكان يشغل قبلها وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام ٢٠١٩، وفي عام 2018 شغل وظيفة المُشرف العام على مكتب وزير الآثار.

مهام مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير

تتولي يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير مباشرة العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى الإشراف العام على الشئون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من السيد الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.

مهام مساعد الوزير للاتصال المؤسسي

يتولى المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي مباشرة العديد من المهام من بينها تحقيق التواصل الفعال بين الهيئات التابعة للوزارة والقطاعات المختلفة بها لضمان أعلى مستوى من كفاءة الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق التواصل المؤسسي الفعال بين الوزارة والجهات الخارجية، وكذلك المساعدة على تحقيق بعض الأهداف والاختصاصات الأصيلة للوزارة ومن بينها تعميق ورفع السياحي والأثري لدى المواطنين. وسوف يتولى في هذا الإطار الإشراف على الإدارات العامة لكل من المكتب الفني للوزير، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والقيام بوظيفة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والتنسيق بين كافة هيئات وفرق عمل الوزارة في ملف التوعية السياحية وتنشيط وتنمية السياحة الداخلية، ووضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وتعميق وعي المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين، وكذلك تعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم، والإِشراف على تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالوعي السياحي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والإشراف على إنتاج المحتويات اللازمة لتنشيط السياحة الداخلية.