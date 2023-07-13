"علينا النظر إلى النازحين".. الباز: استعراض صعوبة الأوضاع بالسودان ليست للترهيب

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة دول جوار السودان، مؤكدا أنها وصفت الأزمة السودانية كما يجب أن تكون، قائلا: “لازم المصريين يحطوا أمام أعينهم مشهد نزوح السودانيين واللي سبقه نزوح السوريين، ومش بنقول كدة عشان نخوف الناس”.

وأضاف الباز خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمة"، المذاع على إذاعة نغم إف إم": "طول الوقت بحط مصر قدامي، كلمة إننا أحسن من سوريا والعراق، كلمة حقيقية، ولازم الناس تنصت إليها، فالأزمات مع وجود دولة قابلة للحل، أفضل بكثير من أزمات بلا دولة من الأساس".

وأكد الباز أن السودان يخسر يوميا مليار ونصف مليار دولار، مرددا: "هذا أمر مهول في دولة ظروفها صعبة، ولكن الوضع سيكون أسوأ بعد انتهاء الأزمة مهما طالت، وسيكون المواطنون السودانيون هم من يدفعوا تلك الفاتورة، وأثر الفوضى والحرب الداخلي".

ولفت إلى أن الموسم الزاعي السوداني، يواجه أزمات يترتب عليها أزمة غذائية، موضحا أن هناك عدد كبير من مواطني السودان يعانون من الفشل الكلوي، ماتوا بسبب سرقة أجهزة الغسيل الكلوي، وتركت جثثهم تتعفن، رغم أن هؤلاء المرضى ليسوا طرفا في الحرب، ولاناقة لهم ولاجمل.