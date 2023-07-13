اتهام بالسرقة وصلح على الهواء.. عمرو مصطفى ورامي صبري يتصدران الترند

تصدَّر الملحن عمرو مصطفى والمطرب رامي صبري ترند موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل» خلال الساعات الماضية بعد أزمتهما الأخيرة بسبب لحن أغنية «يمكن خير» للفنان رامي صبري، والتي حُذفت قبل يومين من على يوتيوب.

وتعود تفاصيل الأزمة بين إلى تصريحات الملحن والمطرب عمرو مصطفى بأحد البرامج التلفزيونية عن سرقة رامي صبري لحن من ألحانه، مؤكدًا أن لحن أغنية «يمكن خير» للفنان رامي صبري مسروق من أغنية «رقصة» لعمرو مصطفى.

وقال مصطفى في تصرحات سابقة:«دخول الموسيقى بتاعي في أغنية رقصة اللي نازلة من سنة، وأنا مش منفعل من شوية، أنا عمال أتسرق في كل الأغاني بتاعتي، هو قال إنه عامل الأغنية من 2009، عايزك يا رامي تطلع أي حاجة تثبت قدام الناس إن الأغنية معمولة من 2009».

وتقدّم الملحن عمرو مصطفى ببلاغ لإدارة اليوتيوب، متخذًا كافة الإجراءات القانونية، وقام بغلق أغنية يمكن خير للمطرب رامي صبري من موقع الفيديوهات الشهير، وذلك بعد اتهامه مؤخرًا بسرقة ألحانها من أغنيته الشهيرة «رقصة».

تصريحات عمرو مصطفى وحذف أغنية «يمكن خير» أزعجت رامي صبري، وجعلته يعلّق هو أيضًا على اتهام الفنان عمرو مصطفى له بسرقة لحن أغنية رقصة، في أغنيته الشهيرة يمكن خير، وقال في لقائه ببرنامج "أجمد 7"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم": «لو عمرو مصطفى يعرفني كويس مش هيتهمني بالاتهام دا أبدًا».

وتابع رامي صبري في تصريحاته: «من الوارد أن يكون الأمر مجرد توارد في الأفكار، وأنا خريج معهد موسيقى عربية قسم تأليف موسيقى».

أضاف صبري: «مشكلة عمرو مصطفى ليست أغاني، لأن لو اتسرقت منه أغنية بجد هيقاضي اللي سرق لأنه خريج كلية حقوق، لكن لما تيجي تتكلم عن متخصص وأنت خريج حقوق يبقى لازم تعرف أنت بتتكلم عن مين، وركز في شغلك أكتر».

وانتهت أزمة الخلاف بين عمرو مصطفى ورامي صبري، من خلال مكالمة هاتفية، مساء أمس، ببرنامج "أجمد 7" على "نجوم إف إم" في وجود عمرو مصطفى الذي حل ضيفا بالحلقة.

وقال رامي صبري في مداخلة هاتفية: «نفتخر بوجود عمرو مصطفى، لكن مينفعش تختلف بطريقتك دي ومينفعش تطلع تقول إني سرقت منك الأغنية.. أنا دايما بدافع عنك يا عمرو وبقول أنت أطيب واحد في الدنيا وانتوا فاهمينه غلط ولحد إمبارح مدافع عنك رغم أنك وقفت أغنيتي من اليوتيوب».

ليعتذر عمرو مصطفى لرامي صبري، على الهواء، قائلا: «أعتذر لك يا رامي، لكن أنت المفروض تكتب أن أغنية (يمكن خير) لحن عمرو مصطفى ورامي صبري وأنا أكتر واحد بدافع عنك يا رامي، وحصل خير ومتفرحش الناس فينا».

أضاف: «مش هرفع قضية على رامي صبري والأغنية هترجعله وخلاص لأني بحبه وبحب كل الفنانين/ لكن مينفعش يبوظوا هيبتي في المزيكا».