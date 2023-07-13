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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص ونفوق حصان في تصادم سيارة بـ"عربة كارو" في الهرم

جريدة الدستور

أصيب شخص ونفق حصان في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى كارو على طريق المريوطية المنصورية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة. 

وتلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصاب بطريق المريوطية المنصورية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي باخري كارو نتج عن الحادث إصابة شخص ونفوق حصان جري نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم طريق المريوطية قسم شرطة الاهرام

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