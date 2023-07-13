سيناريوهات كولر لحل أزمة وسط الملعب في القمة الـ126

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة صباح اليوم الخميس، مع الجهاز المعاون له، في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للحديث حول أزمة مغادرة مروان عطية لاعب الفريق المعسكر المغلق في التجمع الخامس؛ لوفاة والده.

وجاءت جلسة كولر مع أعضاء الجهاز المعاون له؛ من أجل الاستقرارعلي تشكيل الفريق في مباراة القمة اليوم أمام الزمالك، بعد المستجدات التي حدثت بوفاة والد مروان عطية.

وغادر مروان عطية معسكر الفريق الأول بالتجمع الخامس متوجها إلى محافظة البحيرة؛ لحضور جنازة والده ظهر اليوم والدفن في مدافن العائلة بكفر الدوار، بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن كولر اقترح العديد من الحلول الفنية لإنهاء وسط الملعب قبل القمة الـ126 من بينها الدفع بأحمد نبيل كوكا في وسط الملعب بجوار محمد فخري وأليوديانج أو محمد فخري وأفشة بجوار المالي أو أحمد قندوسي ومحمد فخري وأليوديانج .

وأضاف المصدر، أن سامي قمصان المدرب المساعد عرض اقتراح آخرعلي كولر بالدفع برامي ربيعه أو قندوسي لحل أزمة خط الوسط مع ديانج وفخري .

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة والنصف من مساء اليوم علي إستاد القاهرة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري.