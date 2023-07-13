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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق بجوار مسجد بأوسيم دون إصابات

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع بجوار مسجد بأوسيم، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من منطقة مجاورة للمسجد.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ5 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات، تبيّن أن الحريق اندلع بمخلفات بأرض مجاورة للمسجد بمنطقة ش المائة من ش رمضان عطا بجوار مسجد الأبرار البراجل – اوسيم.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية مسجد باوسيم حريق

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