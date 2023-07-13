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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شقتين سكنيتين فى حدائق الأهرام وبولاق الدكرور

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع على حسن بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى البوابة الأولى فى مدينة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغين يفيدان ببنشوب حريقين داخل شقتين سكنيتين فى منطقة بولاق الدكرور وحدائق الأهرام، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريقين، وفرض كردون أمنى بمحيطهما لمحاصرتهما، ومنع امتدادهما وتمت السيطرة عليهما دون إصابات.

الحماية المدنية منطقة بولاق الدكرور مدينة حدائق الأهرام

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