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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كابل كهرباء يحرق فيلا بالشيخ زايد

حريق
حريق

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا نشب بكابل كهرباء داخل فيلا بالمجاورة الثالثة الحي التاسع بمدينة الشيخ زايد دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل فيلا حريق نشب بكابل كهرباء داخل فيلا بالمجاورة الثالثة الحي التاسع بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية مدينة الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة

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