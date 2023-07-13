ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميلان يُقدم عرضًا جديدًا لاستعادة خدمات لوكاكو من تشيلسي

روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو

يحاول نادي إنتر ميلان الإيطالي حسم صفقة النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان لوكاكو لاعبًا في صفوف إنتر ميلان منذ عام 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا في صيف 2022 الماضي.

إنتر ميلان يرغب في حسم صفقة لوكاكو من تشيلسي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي إنتر ميلان قدّم عرضًا جديدًا لحسم صفقة لوكاكو في الصيف الحالي.

وأضاف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن إنتر ميلان يريد استعادة خدمات لوكاكو بشكل نهائي، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق الإيطالي في الموسم الجديد 2023-2024.

وأوضح الصحفي "رومانو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن إدارة إنتر ميلان قدّمت عرضًا يبلغ قيمته 25 مليون يورو، للحصول على خدمات لوكاكو، ولكن قوبل هذا العرض بالرفض من قِبل إدارة تشيلسي خلال الأيام القليلة الماضية.

وبناءً عليه، قرر مسئولو إنتر ميلان التقدم بعرض جديد خلال الساعات القليلة الماضية، ويبلغ قيمته 30 مليون يورو.

وأكد "رومانو"، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وجود مفاوضات بين ناديي إنتر ميلان وتشيلسي، من أجل حسم مصير لوكاكو النهائي في الصيف الحالي.

من جانبه، رفض لوكاكو كافة العروض المُقدمة له من قِبل الدوري السعودي، نظرًا لرغبة اللاعب في الاستمرار في الملاعب الأوروبية، في حين أشارت بعض التقارير الصحفية إلى وجود اهتمام من قِبل نادي يوفنتوس بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

يذكر أن لوكاكو قد شارك في في 37 مباراة مع إنتر ميلان في جميع المسابقات بالموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم 14 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

انتر ميلان تشيلسى لوكاكو روميلو لوكاكو رومانو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

وزير التعليم يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى