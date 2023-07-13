إنتر ميلان يُقدم عرضًا جديدًا لاستعادة خدمات لوكاكو من تشيلسي

يحاول نادي إنتر ميلان الإيطالي حسم صفقة النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان لوكاكو لاعبًا في صفوف إنتر ميلان منذ عام 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا في صيف 2022 الماضي.

إنتر ميلان يرغب في حسم صفقة لوكاكو من تشيلسي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي إنتر ميلان قدّم عرضًا جديدًا لحسم صفقة لوكاكو في الصيف الحالي.

وأضاف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن إنتر ميلان يريد استعادة خدمات لوكاكو بشكل نهائي، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق الإيطالي في الموسم الجديد 2023-2024.

وأوضح الصحفي "رومانو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن إدارة إنتر ميلان قدّمت عرضًا يبلغ قيمته 25 مليون يورو، للحصول على خدمات لوكاكو، ولكن قوبل هذا العرض بالرفض من قِبل إدارة تشيلسي خلال الأيام القليلة الماضية.

وبناءً عليه، قرر مسئولو إنتر ميلان التقدم بعرض جديد خلال الساعات القليلة الماضية، ويبلغ قيمته 30 مليون يورو.

وأكد "رومانو"، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وجود مفاوضات بين ناديي إنتر ميلان وتشيلسي، من أجل حسم مصير لوكاكو النهائي في الصيف الحالي.

من جانبه، رفض لوكاكو كافة العروض المُقدمة له من قِبل الدوري السعودي، نظرًا لرغبة اللاعب في الاستمرار في الملاعب الأوروبية، في حين أشارت بعض التقارير الصحفية إلى وجود اهتمام من قِبل نادي يوفنتوس بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

يذكر أن لوكاكو قد شارك في في 37 مباراة مع إنتر ميلان في جميع المسابقات بالموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم 14 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.