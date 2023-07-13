إزالة 19 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركز بني مزار في المنيا

نفذّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وتمكنت الحملة من رصد وإزالة ١٩حالة تعدٍ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شنت حملة تحت إشراف يسري محمد، نائب رئيس المركز، يرافقه عاشور سيد، رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج، وأيمن يوسف، رئيس حي شرق، وإبراهيم محمد، رئيس حي غرب، وإدارة الازالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية لإزالة التعديات بأحياء المدينة.

وأسفرت الحملة عن فك ٣ شدات خشبية بحي شرق الأولى لقواعد خرسانية في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٢٠ مترًا بالشارع الأول بتقسيم عاطف (إعادة مخالفة) والثانية لسقف لدور ثاني علوي بمنزل مساحته ٨٠ مترًا بشارع مسجد أبو حشيش المتفرع من شارع الترعة العامية، والثالثة لسقف لدور أرضي لمنزل مساحتة ٨٠ مترًا بطريق الدلايلة، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف لدور ثاني علوي لبرج مساحتة ٦٠٠ متر بطريق البحر وحالة بالشارع الرابع قصبي، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام مجلس المدينة.

وفي حى غرب، تم تشميع منزلين يقوما بأعمال بناء مخالفة الأول خلف موقف صندفا والثاني بشارع المدينة المنورة، وفك شدة خشبية خلف طريق أبو حرب.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية الأولى بطريق السلام وحالتين بحوض واصف طريق ابوحرب على مساحة 2 قيراط و٦ أسهم للمرة الثانية علي التوالي وحالتين بحوض العمدة على مساحة 19 سهمًا.

كما قام مايكل حكيم، رئيس حي جنوب، بالتعاون مع إدارة الإزالات بإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بطريق المقابر للمرة الثانية، كما أزال عيد السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٣ حالات تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية بردونة وقرية ابطوجة.

وقام عوده راضي رئيس الوحدة المحلية ببني علي، بإزالة حالتيّ تعدٍ بالبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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