ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 19 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركز بني مزار في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا

نفذّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وتمكنت الحملة من رصد وإزالة ١٩حالة تعدٍ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شنت حملة تحت إشراف يسري محمد، نائب رئيس المركز، يرافقه عاشور سيد، رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج، وأيمن يوسف، رئيس حي شرق، وإبراهيم محمد، رئيس حي غرب، وإدارة الازالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية لإزالة التعديات بأحياء المدينة.

وأسفرت الحملة عن فك ٣ شدات خشبية بحي شرق الأولى لقواعد خرسانية في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٢٠ مترًا بالشارع الأول بتقسيم عاطف (إعادة مخالفة) والثانية لسقف لدور ثاني علوي بمنزل مساحته ٨٠ مترًا بشارع مسجد أبو حشيش المتفرع من شارع الترعة العامية، والثالثة لسقف لدور أرضي لمنزل مساحتة ٨٠ مترًا بطريق الدلايلة، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف لدور ثاني علوي لبرج مساحتة ٦٠٠ متر بطريق البحر وحالة بالشارع الرابع قصبي، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام مجلس المدينة.

وفي حى غرب، تم تشميع منزلين يقوما بأعمال بناء مخالفة الأول خلف موقف صندفا والثاني بشارع المدينة المنورة، وفك شدة خشبية خلف طريق أبو حرب. 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية الأولى بطريق السلام وحالتين بحوض واصف طريق ابوحرب على مساحة 2 قيراط و٦ أسهم للمرة الثانية علي التوالي وحالتين بحوض العمدة على مساحة 19 سهمًا.

كما قام مايكل حكيم، رئيس حي جنوب، بالتعاون مع إدارة الإزالات بإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بطريق المقابر للمرة الثانية، كما أزال عيد السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٣ حالات تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية بردونة وقرية ابطوجة.

وقام عوده راضي رئيس الوحدة المحلية ببني علي، بإزالة حالتيّ تعدٍ بالبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

355123411_684359163734282_25163581147125023_n
355123411_684359163734282_25163581147125023_n
355134678_684360763734122_6260145715632836658_n
355134678_684360763734122_6260145715632836658_n
355347974_684361327067399_2522419778594217956_n
355347974_684361327067399_2522419778594217956_n
356405679_684361260400739_8994224402892168533_n
356405679_684361260400739_8994224402892168533_n
356897252_684359097067622_4879969974541039901_n
356897252_684359097067622_4879969974541039901_n
357113745_684361137067418_5220371259177956653_n
357113745_684361137067418_5220371259177956653_n
357497269_684360360400829_6597389551587561375_n
357497269_684360360400829_6597389551587561375_n
357508493_684360927067439_6665516214236491361_n
357508493_684360927067439_6665516214236491361_n
357770403_684361380400727_8720954097771137957_n
357770403_684361380400727_8720954097771137957_n
358092042_684361180400747_7711674743440721980_n
358092042_684361180400747_7711674743440721980_n
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء قري وأحياء بني مزار بالمنيا يسري محمد نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

الأكثر قراءة

رصاصة "ماكس" هشمت جمجمة "مكاوي".. حكاية "الجنازة المهيبة" في كرداسة

فريسة العشق.. "منة" سقطت في شباك سائق توك توك حول حياتها لجحيم

العثور على جثة شاب بأحد شوارع التجمع الأول

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

أصحاب المحال المحترقة بعين شمس للنيابة: خسرنا مئات الآلاف من الجنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى