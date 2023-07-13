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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: برنامج الطروحات الحكومية يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي

اشرف غراب
اشرف غراب

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن برنامج الطروحات الحكومية له العديد من المكاسب التي تعود بالإيجاب وتؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي، أهمها أنه يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي. 

 وأوضح  الخبير الاقتصادي، أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مساهمته فى الناتج القومي الإجمالي لتصل نسبة مساهمته إلى 60%, وذلك تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة .

 وأضاف "غراب"، أن برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية, مشيرا إلى أن الطروحات سيكون لها أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة من العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال، خاصة أن الطروحات جاءت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري وأن مصر الوجهة الاستثمارية الاولى في أفريقيا  لعام 2022 وفق ما جاء بتقرير الأونكتاد .

- توفير السيولة اللازمة لتنمية الموارد المالية للدولة

وأشار إلى أن تمكن الدولة خلال وقت قصير من بدء برنامج الطروحات في جمع أكثر من 1.9 مليار دولار يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية ودخولها قطاعات حيوية كأسواق المال والبورصة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على سوق المال والاستثمار، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتنمية الموارد المالية للدولة ما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وينعش الاقتصاد المصري .

وتابع الخبير الاقتصادي، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين باتخاذ العديد من القرارات التي تهئ مناخ الاستثمار وتشجع المستثمرين وإزالة العقبات وحل مشاكل المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من اجل المضي قدما في تعميق التصنيع المحلى ورفع جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في تحسن واستقرار سوق الصرف في مصر.

اقتصاد المصري استثماري الاستثمار الاجنبي الاستثمار الاجنبية

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