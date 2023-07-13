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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 60 طن مستلزمات إنتاج تستخدم في معالجة المياه والمنظفات داخل مخزن للكيماويات بالمنطقة الصناعية

منظفات مغشوشة
منظفات مغشوشة

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 60 طن مستلزمات إنتاج تستخدم في معالجة المياه والمنظفات داخل مخزن للكيماويات بالمنطقة الصناعية بانشاص الرمل بنطاق مركز بلبيس، في الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية.


وقد تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي : تحرير محضر رقم 12221جنح مركز شرطة بلبيس ضد مسئول عن مخزن الشركة الشرقية للكيماويات بالمنطقه الصناعية، انشاص الرمل لإدارة نشاط بدون ترخيص وضبط 60 طن مستلزمات إنتاج ومواد خام المستخدمه في معالجة المياه والمنظفات، ومستلزمات إنتاج بدون فواتير، مجهوله المصدر، وإداره بدون ترخيص من الجهات المختصه.
تحرير محضر رقم 10670 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه أولاد مهنا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

كما تم تحرير محضر رقم 10671 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل منظفات بناحيه كفر ابراهيم لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع، و محضر رقم10672 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحيه كفر إبراهيم لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع، محضر رقم 10673جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية كفر إبراهيم، لعدم وجود شهادة صحية سارية.

السلع المعروضة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة الحملات التموينية الانشطة التجارية تحرير محاضر للمخالفين تحرير محاضر بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية

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