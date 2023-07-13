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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط منقبين عن الآثار فى مصر القديمة

جريدة الدستور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط كل من (مالك المخزن المشار إليه – له معلومات جنائية، و3 عمال بذات المخزن)، حال قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر، وعُمق 6 أمتار، وكذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة التنقيب عن الآثار قسم شرطة مصر القديمة

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