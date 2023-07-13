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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سلفا كير: قمة دول الجوار مهمة لإنهاء الصراع فى السودان والحد من تداعياته

رئيس جمهورية جنوب
رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت

أكد رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، اليوم الخميس، أن قمة دول جوار السودان تأتي من أجل مناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان، لافتًا إلى أنها عقدت في وقت حرج لجميع دول الجوار.

وقال سلفا كير- في كلمة خلال انطلاق فعاليات قمة دول جوار السودان برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إن هذه القمة تعطى لنا الفرصة لتباحث الوضع في السودان، وإنهاء الأزمة السودانية والتغلب على آثارها الجسيمة"، لافتًا إلى أن منظمة (إيجاد) والاتحاد الإفريقي يعملان أيضًا على ذلك. 

وطالب رئيس جمهورية جنوب السودان بوقف إطلاق النار بصورة فورية، مؤكدًا أنه يعلم أن حال الحرب ستكون له تداعيات على الوضع الأمني في السودان، كما ستكون لتلك الحرب تداعيات على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي على دول الجوار.

وأشار إلى أن الخطوات التى اتخذها العديد من الأطراف المعنية بالأمر يجب أن تصل لوقف إطلاق نار مستدام، لافتًا إلى أن دول السودان تشهد أوضاعًا حرجة من حيث الصحة، كما أن انتشار الدمار يؤثر على جميع المناحي في السودان، لذلك تركز دولة جنوب السودان على إيجاد حلول لهذه الأزمة القائمة، ونرى أن دول الجوار والمنطقة بأكملها يجب أن يجتمعوا ويجدوا حلًا لهذه المشكلات. 

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