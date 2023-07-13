"دُفعة تلت التسعة".. هكذا طلاب الثانوية العامة ببورسعيد بنهاية الامتحانات

ارتدى طلاب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، آخر أيام امتحانات نهاية العامة، تيشرتات بيضاء مدونًا عليها عبارات "دُفعة تلت التسعة"، فور خروجهم من اللجان.

كما احتفل الطلاب بانتهاء الامتحانات؛ بالطبل والمزمار والرقص، والتسابق على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، مرتدين التيشرتات البيضاء المرسوم عليها من الأمام قبعة التخرج الشهيرة، ومدون عبارة "دفعة تلت التسعة كام"، في إشارة منهم للسؤال الذي جاء في امتحان اللغة العربية وأثار لغطًا كبيرًا حوله.

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