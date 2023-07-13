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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السنوسى: الكلمة النهائية ستكون لمصر لإيقاف الحرب الدائرة فى السودان

السودان
السودان

أكد عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السوداني، أن توقيت استضافة مصر قمة دول جوار السودان مناسب جدا، إذ يعيش السودان حالة من الفوضى بسبب الحرب، وجاء دور القاهرة لتحكيم صوت العقل ووقف صوت البندقية وحقن دماء السودانيين.

وأشار السنوسي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن قمة دول جوار السودان جاءت بعد فشل كل المفاوضات الدولية، لافتا إلى أن السودانيين يعولون كثيرا على مخرجات القمة، بحيث تكون مخرجاتها ملزمة.

وأوضح أن الكلمة النهائية ستكون لمصر لإيقاف الحرب الدائرة في السودان، إذ إن مصر وقفت على مسافة واحدة لكافة الأطراف المتحاربة في السودان، ولم تسعَ سوى لمصالح الشعب السوداني.

وأوضح أن أكثر من 40% من إجمالي عدد النازحين من السودان توجهوا إلى مصر، وهو ما يؤكد أن الحمل الأثقل من تداعيات هذه الأزمة تحملته مصر.

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