مع ارتفاع الحرارة.. نصائح للحفاظ على بشرة طفلك

عندما يتعلق الأمر برعاية أطفالك الصغار، يجب أن تولي بشرتهم الحساسة أقصى قدر من الاهتمام، فالحفاظ على روتين طبيعي للعناية بالبشرة أمر ضروري لضمان راحتهم ورفاهيتهم، فبشرة الطفل تكون أكثر رقة وحساسية ونعومة من بشرة البالغين، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في هذه الأيام.

من الضروري أخذ الاحتياطات عند وضع أي مادة على بشرة الأطفال، حيث يتم امتصاصها بسرعة في بشرتهم الرقيقة خاصة في فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة ويزداد التعرق، مما قد يسبب تهيجًا أو حروقًا من الشمس.

لذا، يجب اختيار مرطبات لطيفة ومغذية تم تصميمها خصيصًا لبشرة الأطفال الحساسة، ويجب البحث عن منتجات تحتوي على مكونات طبيعية مثل المستخلصات النباتية والزيوت المضغوطة على البارد، وتوفر هذه التركيبات الترطيب والتغذية بدون استخدام أي مواد كيميائية قاسية أو إضافات صناعية.

يجب البحث عن منتجات تحمل ملصقات تشمل مستخلص الصبار وزيت المورينجا وزيت الزعفران وزيت جوز الهند وزيت فيتامين هـ وزيت البرتقال وزبدة الشيا ومستخلص الخيار وغيرها من المكونات الطبيعية.

اختر المرطبات التي صُممت خصيصًا لبشرة الطفل الحساسة، والتي تحتوي على تركيبات صديقة للحساسية. تلك التركيبات تكون خالية من المواد الكيميائية القوية والعطور والمهيجات المحتملة. ابحث عن المنتجات التي تم اختبارها من قبل أطباء الجلدية والتي لا تسبب الحساسية، وذلك للحد من مخاطر تفاعلات الجلد.

حاول أيضًا تجنب تعريض طفلك لأشعة الشمس بشكل متكرر، حتى لا تؤثر على بشرته. كما يُفضل أن تختار الفترات التي تقوم فيها بالخروج خارج المنزل بعد الساعة الرابعة عصرًا.