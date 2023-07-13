"باي باي ثانوية".. بلالين ورقص ضمن احتفالات هستيرية في وداع الثانوية العامة (صور)

ودّع طلاب وطالبات الثانوية العامة، آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2023، اليوم الخميس، حيث أدى طلاب القسم العلمي شعبة "رياضة" امتحان مادة الجبر والهندسة، فيما أدى طلاب القسم العلمي شعبة "علوم" امتحان مادة الأحياء، كما أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وتعددت مظاهر احتفال الطلاب والطالبات بانتهاء الامتحانات، فيما استقبل أولياء الأمور أبنائهم بالورود والزغاريد، احتفاءً بنهاية العام الدراسي، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز لقطات احتفال الطلاب والأهالي بختام ماراثون الثانوية العامة لعام 2023.

زغاريد وبلالين

بالزغاريد والبلالين، عبرّت طالبات مدرسة الأورمان الثانوية بالجيزة، عن فرحتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث خرجوا من لجان المدرسة في مجموعات محتفلين بالزغاريد والرقص وترديد الأغاني، فيما شارك أولياء الأمور في احتفالات الطلاب بعد ساعات الانتظار خارج بوابات المدرسة.

الكتابة على الزي المدرسي

كانت الكتابة على الزي المدرسي إحدى طرق الطالبات للاحتفال بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث طلبت "أروى" - طالبة بمدرسة "الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات" بالمعادي - من زميلتها، كتابة كلمات تذكارية على زيها المدرسي، تخليدًا لتلك الذكرى التي أكدت أنها لن تنساها بكل ما حملته من عناءٍ وحزن وما شهدته من فرحٍ وسعادة.

وقفت أيضًا إحدى الفتيات الأخريات وهي تكتب على زي زميلتها في المدرسة التي تُدعى "بسملة"، وكتبت كلمات تذكارية ورسومات تحمل معانٍ للحب والمودة، جاء فيها: "يارب أشوفك أحسن مهندسة يا بسملة".

الرسم على الوجه

وفي مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، احتفلت الطالبات بانتهاء آخر أيام الامتحانات على طريقتهن الخاصة، من خلال رسم الجليتر على الوجه وحمل الطبول.

وظهرت مجموعة أخرى من الفتيات وهم يلتقطون بعض الصور التذكارية، فيما قررت الطالبة "لبنى علي" الاستعانة بموهبتها في الرسم لترسم على وجوه صديقاتها احتفالًا بانتهاء الامتحانات.

وقالت لبني: "سعادتنا النهاردة لا توصف، وهنحتفل كلنا، وهرسم لكل أصحابي على وجوههم".

صور تذكارية

ووقفت "بسنت عمر" بجانب أسرتها الصغيرة، وهم يسجلون آخر لحظات الامتحان بالتقاط الصور التذكارية والفيديوهات، وقالت والدة الطالبة "بسنت" إنها قررت توثيق تلك اللحظات، رغم التوتر والضغط الذي مرت به طوال العام الدراسي.

وأضافت: "كل مرحلة فيها الحلو والمر، واللحظات دي هتفتضل تفتكرها لما توصل لمراتب مختلفة في مستقبلها".

"علياء" تستقبل قطتها أمام اللجنة

من أمام أبواب مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات، ظهرت القطة "سوبي " لاستقبال صاحبتها "علياء"، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وقالت "سمر" شقيقة الطالبة "علياء"، لـ"الدستور"، إنها قررت أن تفاجئ شقيقتها بجلب أقرب الأشياء لقلبها وهي قطتها التي كانت تهتم بها أثناء مذاكرتها وتجلس بجانبها، واستقبلت "علياء" قطتها بفرحة عارمة.

أولياء الأمور: هنصيف بعد الامتحانات

ومن أمام مدرسة الأورمان الثانوية بالجيزة، أعرب عددٌ من أولياء الأمور، عن بالغ سعادتهم بانتهاء امتحانات الثانوية، حيث قالت "أم إسراء": "دمنا اتحرق بسبب الامتحانات، وعيشنا على أعصابنا، والحمد لله إنها خلصت على خير".

وأضافت: "أول حاجة هنعملها هنطلع مصيف أسبوعين في مرسى مطروح، للاحتفال بانتهاء الامتحانات والهروب من حرارة الجو المرتفعة".

وفي سياقٍ متصل، عبّرت طالبات مدرسة الأورمان الثانوية بالقسم العلمي، عن حزنهم من مستوى امتحان مادة الرياضيات البحتة، واصفينه بأنه في مستوى الطالب فوق المتوسط.

وقالت "هدير" طالبة بالصف الثالث الثانوي: "امتحان الجبر والهندسة محتاج عباقرة يجاوبوا عليه، وكان سوء ختام للامتحانات، ونتمنى أن تضع الوزارة ذلك في اعتبارها خلال تصحيح كراسات الإجابة".