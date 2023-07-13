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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: مصر ستبذل كل ما فى وسعها لوقف نزيف الدم السودانى الغالى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن دول جوار السودان استقبلت مئات الآلاف من النازحين وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة أنه فور اندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ عدة سنوات.

كما أشار السيسي إلى أن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد إغاثية وإعاشة ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.

وأكد الرئيس أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع الأطراف كافة؛ لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان، والمساعدة في تحقيق تطلعات السودانيين في العيش في وطنهم بأمن وحرية وسلام وعدالة.

وتابع: "مصر ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية".

وتأتي القمة حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

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