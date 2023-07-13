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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 76.4% من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين من مكتب العلامات التجارية المصري

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2022 وهي تهدف الي تنمية وتشجيع الوعي لدى شباب الباحثين من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين و الجنسيات المختلفة داخل مصر و وفقا للتصنيف الدولي.
 

وبلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (30423) طلباً عام 2022 مقابل (36955) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.
كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (25713) طلباً عام 2022 مقابل (28448) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%.

وسجل عدد العلامات التجارية الممنوحة (11869) علامة تجـــارية عــام 2022 ، منهم (9070) مصر ، (2799) باقي الجنسيات ، مقابل (10997) علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9 ٪.
تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (9070) علامة تجارية بنسـبة 76.4٪   ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (888) علامـة تجارية بنسـبة 7.5٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (299) علامـة تجـارية بنسـبة 2.5٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.
بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1914) طلباً عـــام 2022 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (589) طلباً للمصريـين بنسـبة 30.8٪ و (1325) طلباً للأجـانب بنسبة 69.2٪، مقـابـل       (2225) طلبـاً عــــام 2021 منـــهـم (881) طلباً للمصرييـن بنسبة 39.6 ٪ و (1344) طلباً للأجانب بنسبة 60.4٪   بانخفاض قدره 14٪في إجمالي عدد الطلبات عن العام السابق .

بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (512) براءة اختراع عام 2022 منها (102) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 19.9٪ و (410) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 80.1 ٪ من الإجمالي ، مقــابل (508) براءة عام 2021 منهم (63) براءة للمصريين بنسبة 12.4% و (445) براءة للأجانب بنسبة 87.6 % بزيادة قدرها 0.8%في إجمالي عدد براءات الاختراع .

وجاء (145) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 28.3 ٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2022 (14.5٪للمـصريين، 85.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد             (112) بـراءة اختــراع بنسبــة 21.9٪ (27.7٪للمصـريين، 72.3٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) بـراءة اختـراع بنســـبة 18.2٪ (24.7٪للمصـريين، 75.3٪ للأجـانب).

تصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (102) بــراءة اخــتراع بنسـبة 19.9٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪ وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022.

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