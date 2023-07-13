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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: السودان يمر بلحظة تاريخية فارقة.. وعلينا توحيد الرؤى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لقادة الوفود والرؤساء على تلبية الدعوة لحضور فعاليات قمة دول جوار السودان.

وقال الرئيس السيسي- خلال كلمته بفعاليات قمة دول جوار السودان- إن القمة تنعقد في لحظة تاريخية فارقة في عمر السودان الشقيق يمر خلالها هذا البلد الجار العزيز على قلوبنا بأزمة عميقة لها تداعياتها االسلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وعلى دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثرًا بالأزمة والأكثر فهمًا ودراية بتعقيداتها.

وتابع: "يتعين على دول الجوار توحيد رؤيتها وموقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات موحدة ومتناسقة تسهم في حل الأزمة، حفاظًا على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار والمنطقة كلها".

السيسي الرئيس السيسي قمة دول الجوار قمة دول جوار السودان مصر والسودان

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