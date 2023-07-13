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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني منتقدا الدور الرقابي الحكومة: سهلت استغلال المواطنين

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين

توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب الغياب الواضح للأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، ما يدفع ضعاف النفوس والجشعين من التجار لاستغلال المواطنين.

وأشار النائب في سؤاله إلى أزمة الأرز المستمرة، وقيام البعض ببيع الأرز التمويني بالسعر الحر بعد إفراغه من الأكياس، للحصول على فارق السعر بين السوق الحر والسعر التمويني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يتسبب على سبيل المثال في عدم وصول الأرز التمويني لعدد من المناطق، حيث أن بعض البلدان في الصعيد تحديدا لا تجد الأرز بين المخصصات التموينية، قائلا: وفي المقابل ترتفع الأسعار في السوق الحر حتى وصل سعر الكيلو نحو ٣٠ جنيها.

وقال محمد زين الدين: “هذه التجاوزات تتم وسط غياب واضح للرقابة، وهو ما يترتب عليه مشكلات كبيرة للمواطنين، على الرغم من تحملهم قرارات الإصلاح الاقتصادي، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة”.

وتابع النائب: “لا يتوقف الأمر عند وزارة التموين فقط أو سلعة الأرز، ولكن غياب الرقابة في أغلب القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، يدفع ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين أسوأ استغلال، وهو ما يؤدي في النهاية إلى حالة من الاحتقان في الشارع”.

وتساءل زين الدين عن خطة الحكومة تفعيل كافة الأجهزة والأدوات الرقابية في كافة مؤسسات الدولة، مطالبا بكشف آليات متابعة تقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة التموين عن استمرارها في طرح كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث يتم طرح الأرز الأبيض المستورد الهندي بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرح كيلو الأرز البلدى بسعر 25 جنيها، كما يتم طرح كيلو الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه.
 

الشركات التابعة المجمعات الاستهلاكية القطاعات الصحية النائب محمد عبد الله زين الدين أمين حزب مستقبل وطن سؤال برلماني مجلس الوزرا مستقبل وطن بمحافظة البحيرة وزير التموين

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