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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني لاستعجال إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجّه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان؛ وزير العدل بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وذكرت النائبة، أنه منذ أكثر من عام طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعداد مسودة لقانون أحوال شخصية جديد لمناقشته بالبرلمان ومن ثمّ، طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته بالبرلمان وإقراره.

وقالت النائبة: "للأسف أجد أن هناك تراخي من الحكومة رغم زيادة معاناة الأسرة المصرية ومطالبة الجميع بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لتستقر الأسرة وتنخفض أعداد القضايا التي تكدست بمحاكم الأسرة".

وتساءلت الجزار، عن سبب تأخير إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية وموعد طرح مشروع القانون لمناقشته في البرلمان وعرضه على المجتمع المدني ومن ثم، مناقشته في البرلمان وإقراره.

وطالبت الجزار، بإحالة الأسئلة للمستشار عمر مروان؛ وزير العدل، ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للرد عليها كتابة.

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