حاكم إقليم دارفور: نعول على قمة دول الجوار بالقاهرة لإنهاء الحرب

قال حاكم إقليم دارفور" مني أركو مناوي" أن الشعب السوداني يعلق أماله في وقف الصراع الدائر في السودان على قمة دول الجوار التي تستضيفها القاهرة اليوم الخميس.

وأضاف" مناوي" عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الخميس، يعلق الشعب السوداني اماله في قمة دول الجوار السوداني المنعقدة في القاهرة الان .

وتابع، نتطلع الخروج منها بخارطة الطريق التي تنهي الحرب وتبعد الاطماع الدولية وتمنع تقسيم السودان بدويلات، واختتم كما نتطلع ان تكون الخارطة تعطي الأولوية للسودانين شؤون بلادهم .

- حزب المؤتمر السوداني: قمة القاهرة فرصة مهمة لوقف إطلاق النار

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، اليوم الخميس، إن قمة القاهرة لدول جوار السودان يجب أن تعمل على توحيد مبادرات وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الحزب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن قمة القاهرة فرصة مهمة للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وقال "الدقير" إن اجتماع رؤساء الدول المجاورة للسودان الذي ينعقد اليوم الخميس، في القاهرة دعوة من جمهورية مصر العربية لبحث الوضع في السودان اجتماع مهم كونه يجمع الدول الأكثر تأثرًا بالحرب التي تدور رحاها في السودان.