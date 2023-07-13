بـ90 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد إنشاء محطتي رفع صرف صحي بمركز الفتح

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطتي رفع صرف صحي في قريتي بصرة ودير بصرة بمركز الفتح.

تبلغ تكلفة المشروعين 90 مليون جنيه، ضمن مشروع صرف صحي لقرى مركز الفتح، والذي يتكون من محطة معالجة في قرية عرب الكلابات و22 محطة رفع.

ويصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 1.7 مليار جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف، مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز، والمهندس مصطفى عبد المقصود، رئيس فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح.

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