محافظ أسيوط يعلن بحث سبل إنشاء فرع مدارس "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، انه جارى بحث سبل انشاء فرع لمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة ،تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج طلاب متمیزین ومؤھلین لسوق العمل ومستقبل التحول الرقمي في مصر وخلق جيل متميز ومحترف قادر على مواكبة سوق الاتصالات المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات We بأسيوط، ووفد الوزارة وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة وزارة الاتصالات وتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتوسع فى إنشاء مدارس we بالمحافظات لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب والطالبات وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال الاتصالات والتحول الرقمي.

وأشار محافظ أسيوط الى أهمية التوسع فى انشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة لخدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال الاتصالات ومواكبة التحول الرقمي، الذى تشهده مصر تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع التعليم والتوسع فى التحول الرقمي فى كافة القطاعات لمواكبة التطور العلمي فى كافة المجالات وبناء مصر الرقمية ، وفتح أسوق جديدة للعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، معلنا تقديمه كافة أوجه الدعم والمساعدة فى انشاء فرع للمدرسة بالمحافظة بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات و مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المطلوبة والمواقع المقترحة لإنشاء مدرسة لخدمة أبناء المحافظة وخريجي المرحلة الإعدادية العامة. وتعتبر هذه المدرسة إضافة مميزة لمرحلة التعليم الفني في المحافظة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفني بالتنسيق الكامل مع مسئولي شركة المصرية للاتصالات WE لتقديم كافة أوجه المساعدة والتعاون لاتخاذ خطوات جادة لإنشاء المدرسة واختيار المكان المناسب لها ودراسة جميع الاقتراحات المتاحة.

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