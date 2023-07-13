ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يعلن بحث سبل إنشاء فرع مدارس "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، انه جارى بحث سبل انشاء فرع لمدارس we  للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة ،تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج طلاب متمیزین ومؤھلین لسوق العمل ومستقبل التحول الرقمي في مصر وخلق جيل متميز ومحترف قادر على مواكبة سوق الاتصالات المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات We بأسيوط، ووفد الوزارة وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة وزارة الاتصالات وتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتوسع فى إنشاء مدارس we  بالمحافظات لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب والطالبات وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال الاتصالات والتحول الرقمي.

وأشار محافظ أسيوط الى أهمية التوسع فى انشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة لخدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال الاتصالات ومواكبة التحول الرقمي، الذى تشهده مصر تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع التعليم والتوسع فى التحول الرقمي فى كافة القطاعات لمواكبة التطور العلمي فى كافة المجالات وبناء مصر الرقمية ، وفتح أسوق جديدة للعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، معلنا تقديمه كافة أوجه الدعم والمساعدة فى انشاء فرع للمدرسة بالمحافظة بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات و مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المطلوبة والمواقع المقترحة لإنشاء مدرسة لخدمة أبناء المحافظة وخريجي المرحلة الإعدادية العامة. وتعتبر هذه المدرسة إضافة مميزة لمرحلة التعليم الفني في المحافظة.

 ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفني بالتنسيق الكامل مع مسئولي شركة المصرية للاتصالات WE لتقديم كافة أوجه المساعدة والتعاون لاتخاذ خطوات جادة لإنشاء المدرسة واختيار المكان المناسب لها ودراسة جميع الاقتراحات المتاحة.

IMG-20230713-WA0001
IMG-20230713-WA0001
IMG-20230713-WA0002
IMG-20230713-WA0002
IMG-20230713-WA0003
IMG-20230713-WA0003
IMG-20230713-WA0004
IMG-20230713-WA0004
IMG-20230713-WA0005
IMG-20230713-WA0005
IMG-20230713-WA0007
IMG-20230713-WA0007
IMG-20230713-WA0006
IMG-20230713-WA0006
we للتكنولوجيا التطبيقية الإجراءات المطلوبة التربية والتعليم والتعليم الفني التوسع في التحول الرقمى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشركة المصرية للاتصالات we اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا التطبيقية

الأكثر قراءة

مصرع 5 وإصابة 7 إثر حادثى تصادم على طريق "مطروح- الإسكندرية" الساحلى

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق هائل فى فيلا محمد الفايد بالإسكندرية

أزمة فى وسط الأهلى قبل ساعات من مواجهة الزمالك فى القمة 126

"ملابس فاضحة ورقص يثير الغرائز".. تفاصيل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمى

خطة طلاب الثانوية بعد امتحان اليوم.. "خروج ونوم وفُرجة على الماتشات"

حصاد 37 قافلة طبية مجانية فى محافظة دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى