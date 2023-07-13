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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق الدورة التدريبية "فن الإلقاء الإذاعي" بمقر منظمة خريجي الأزهر

مدير الاعلام
مدير الاعلام

انطلقت فعاليات الدورة التمهيدية "فن الإلقاء الإذاعي والتليفزيوني"، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمقرها الرئيس بالقاهرة، لعدد من المتدربين من مختلف الأعمار والتخصصات، التي يحاضر فيها نخبة من أساتذة العمل الإعلامي العاملين بماسبيرو.
وأوضح سعد المطعني، مدير الإعلام بالمنظمة، والمدير العام السابق لإذاعة القرآن الكريم، المشرف العام على هذه الدورات، أن هذه الدورات تعمل على تنمية مهارات الطالب على كيفية ممارسة العمل الإعلامي والإلقاء الإذاعي من كل جوانبه إلى جانب كيفية التعامل مع الميكروفون والكاميرا.
ولفت إلى أن المنظمة لا تألوا جهدا في تأهيل الطلاب في مختلف المجالات وإتاحة الفرص لهم لتأهيلهم لسوق العمل خاصة في مجال الإعلام، وقد سبق وقدمت المنظمة دورات تمهيدية ومكثفة في ذات المجال لصناعة إعلامي ناجح متميز.

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