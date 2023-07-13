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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "100 يوم صحة".. عيادة الإقلاع عن التدخين تقدم خدماتها مجانا بدمنهور

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن عيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى الصدر بدمنهور تقوم بتقديم جميع خدماتها بالمجان لمختلف الفئات العمرية والتي تساعدهم على الإقلاع عن التدخين، حيث يوجد بالعيادة جهاز قياس التنفس ، كما يتم عمل التحاليل والأشعة اللازمة حسب الحالة ، كما يتوفر بها أدوية أيضا لخدمة المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أن العيادة تعمل خلال أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا وتشهد العيادة إقبالا متزايدا يتعدى 20 حالة يوميًا، وتعد العيادة الأولى بمحافظة البحيرة، و سيتم إنشاء مثيلات لها في عدد من مستشفيات المحافظة، وتقدم خدماتها للراغبين في الإقلاع عن التدخين لمساعدتهم فى التخلي عن تلك الآفة المدمرة للصحة ، من خلال الاهتمام بالجانب النفسي والجانب العضوي .

 ولفت الدكتور هانى جميعة، إلى أنه يتواجد بالعيادة أخصائي أمراض صدرية ، وأخصائي اجتماعي، للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين الذى يعد من أخطر أنواع الإدمان التي لابد أن تسعى الدولة للحد من انتشارها، خاصة لدى المراهقين والأطفال، نظرًا لما يسببه من أورام وأمراض مزمنة وخطيرة ، واستنزاف لموارد الأسرة .

ياتى ذلك ضمن فعاليات حملة " 100 يوم صحة" بالبحيرة، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

100 يوم صحة اقلاع عن التدخين التنفس الاقلاع عن التدخين الأشعة اللازمه دمنهور

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